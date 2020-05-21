Аналитики подсчитали, сколько денег можно сэкономить при переходе на удаленку, с Мальты и Кипра в Москву вывезли еще 210 россиян, следственный комитет начал проверку из-за невыплат надбавок медикам в Алтайском крае

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