В России появится единая база данных граждан, пенсионерка в Мурманской области целый год жаловалась чиновникам на издевательства над ее внуком, в Краснодарском крае карантин продлили до 6 июня
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
В России появится единая база данных граждан, пенсионерка в Мурманской области целый год жаловалась чиновникам на издевательства над ее внуком, в Краснодарском крае карантин продлили до 6 июня
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