Сергей Мардан: Наступает цифровой фашизм. Технические возможности современного тоталитаризма ни коммунистам, ни нацистам даже не снились!
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают с экспертами экстренное создание единой базы данных граждан России, в которую сольют ВСЮ информацию про вас
Сергей Мардан: Наступает цифровой фашизм. Технические возможности современного тоталитаризма ни коммунистам, ни нацистам даже не снились!
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