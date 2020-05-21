2020-05-21T23:12:37+03:00
Вечерний диван
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Наступает цифровой фашизм. Технические возможности современного тоталитаризма ни коммунистам, ни нацистам даже не снились!

Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают с экспертами экстренное создание единой базы данных граждан России, в которую сольют ВСЮ информацию про вас

Сергей Мардан: Наступает цифровой фашизм. Технические возможности современного тоталитаризма ни коммунистам, ни нацистам даже не снились!

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