2020-05-22T14:13:47+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Вакцинацию от коронавируса в России начнут с групп риска, эксперты спрогнозировали 3 сценария падения экономики, Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

Вакцинацию от коронавируса в России начнут с групп риска, эксперты спрогнозировали 3 сценария падения экономики, Москва начинает первый этап смягчения ограничений

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