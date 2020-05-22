После снятия всех ограничений после пандемии Роспотребнадзор хочет ввести новые требования, тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава минздрава, Жириновский предложил продать тело Ленина
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
После снятия всех ограничений после пандемии Роспотребнадзор хочет ввести новые требования, тульскую медсестру в купальнике поддержали губернатор и глава минздрава, Жириновский предложил продать тело Ленина
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