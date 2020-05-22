2020-05-22T22:04:55+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Чем мне нравится Трамп - он ведет свою страну к столкновению с Китаем. Желаю ему ускориться

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают доплаты медикам за работу с ковидниками, выход США из договора по открытому небу, создание единого реестра граждан и - неожиданно - Николая Чудотворца

Николай Платошкин: Чем мне нравится Трамп - он ведет свою страну к столкновению с Китаем. Желаю ему ускориться

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