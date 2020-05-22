22 Май 2020 2020-05-22T22:04:55+03:00

Николай Платошкин: Чем мне нравится Трамп - он ведет свою страну к столкновению с Китаем. Желаю ему ускориться 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!