Николай Платошкин: Чем мне нравится Трамп - он ведет свою страну к столкновению с Китаем. Желаю ему ускориться
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают доплаты медикам за работу с ковидниками, выход США из договора по открытому небу, создание единого реестра граждан и - неожиданно - Николая Чудотворца
Николай Платошкин: Чем мне нравится Трамп - он ведет свою страну к столкновению с Китаем. Желаю ему ускориться
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