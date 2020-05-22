22 Май 2020 2020-05-22T13:11:08+03:00

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Гости из будущего. Кибербезопасность с «Лабораторией Касперского» 00:00 00:00

ИД «Комсомольская правда» в рамках проекта «Урок цифры» подготовила серию подкастов «Гости из будущего», направленную на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Сегодня — о специалистах компьютерной безопасности.

А теперь представьте, что это ваш умный ребенок на страже безопасности банка, или крупного промышленного предприятия, или строительной фирмы! Список компаний, которые нуждаются в кибер-защитниках можно продолжать долго, и если у вашего ребенка есть мечта быть супергероем, то, возможно, ему стоит вместе с вами послушать подкаст «Гости из будущего» о профессии специалиста компьютерной безопасности.

Почему? Потому что это одна из востребованных профессий сейчас и будущего, это хорошо оплачиваемая и очень интересная работа. Шерлок Холмс компьютерного мира, тебя ждут!

Обо всех тонкостях профессии рассказывает руководитель управления образовательных программ «Лаборатории Касперского» Денис Баринов.