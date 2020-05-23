23 мая. Получение патента на аккордеон, премьера фильма «Возвращение Максима», последняя игра французского футболиста Мишеля Платини
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 мая. Получение патента на аккордеон, премьера фильма «Возвращение Максима», последняя игра французского футболиста Мишеля Платини
23 мая. В этот день в разные годы:
1829 год - в Вене Кирилл Демиян запатентовывает аккордеон.
1937 год - премьера фильма «Возвращение Максима» с Борисом Чирковым в главной роли.
1945 год - кончает жизнь самоубийством бывший рейхсминистр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер.
1988 год - французский футболист Мишель Платини уходит из большого футбола.
2000 год - исландская певица Бьорк получает приз на Каннском кинофестивале за лучшую женскую роль.