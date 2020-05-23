2020-05-23T11:07:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 мая. Получение патента на аккордеон, премьера фильма «Возвращение Максима», последняя игра французского футболиста Мишеля Платини

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 мая. Получение патента на аккордеон, премьера фильма «Возвращение Максима», последняя игра французского футболиста Мишеля Платини

00:00
00:00

23 мая. В этот день в разные годы:

1829 год - в Вене Кирилл Демиян запатентовывает аккордеон.

1937 год - премьера фильма «Возвращение Максима» с Борисом Чирковым в главной роли.

1945 год - кончает жизнь самоубийством бывший рейхсминистр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер.

1988 год - французский футболист Мишель Платини уходит из большого футбола.

2000 год - исландская певица Бьорк получает приз на Каннском кинофестивале за лучшую женскую роль.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника
Стало известно, когда Испания откроет границы для туристов
«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону
Парень, который вел трансляцию из захваченного банка: "Все нормально, надо позвонить матушке"
Сотрудников захваченного в Москве банка поощрят
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке
По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное дело
Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео
Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник
Захватчик банка в Москве задержан
У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки
Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина
Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв
Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования
Стала известна личность захватившего заложников в Москве мужчины
В здании банка в Москве остался только один заложник
Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы
Захват заложников в банке Москвы: мужчина угрожает взорвать здание
Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии