23 Май 2020 2020-05-23T11:07:58+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

23 мая. Получение патента на аккордеон, премьера фильма «Возвращение Максима», последняя игра французского футболиста Мишеля Платини 00:00 00:00

23 мая. В этот день в разные годы:

1829 год - в Вене Кирилл Демиян запатентовывает аккордеон.

1937 год - премьера фильма «Возвращение Максима» с Борисом Чирковым в главной роли.

1945 год - кончает жизнь самоубийством бывший рейхсминистр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер.

1988 год - французский футболист Мишель Платини уходит из большого футбола.

2000 год - исландская певица Бьорк получает приз на Каннском кинофестивале за лучшую женскую роль.