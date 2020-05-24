От Австралии до Норвегии находят трупы людей, умерших не понятно отчего, без документов, со срезанными бирками на одежде
Что это: случайная серия самоубийств или смертельные игры спецслужб
От Австралии до Норвегии находят трупы людей, умерших не понятно отчего, без документов, со срезанными бирками на одежде
Проходят годы и десятилетия, но даже современная криминалистика с анализом ДНК и компьютерным распознаванием лиц не в силах установить: кто эти неизвестные? Кто и почему их убил? Замешаны ли спецслужбы? Да и уголовщина ли это вообще — или некий безумный обряд ухода из жизни?
Автор материала: Эдвард Чесноков.
Радиоверсия: Иван Панкин.
Читает: Алексей Багдасаров.