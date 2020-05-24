24 Май 2020 2020-05-24T16:52:23+03:00

По всему миру находят загадочные тела со срезанными бирками на одежде Фото: EAST NEWS

От Австралии до Норвегии находят трупы людей, умерших не понятно отчего, без документов, со срезанными бирками на одежде 00:00 00:00

Проходят годы и десятилетия, но даже современная криминалистика с анализом ДНК и компьютерным распознаванием лиц не в силах установить: кто эти неизвестные? Кто и почему их убил? Замешаны ли спецслужбы? Да и уголовщина ли это вообще — или некий безумный обряд ухода из жизни?

Автор материала: Эдвард Чесноков.

Радиоверсия: Иван Панкин.

Читает: Алексей Багдасаров.