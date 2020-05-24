2020-05-24T16:52:23+03:00
Темные истории
Иван ПАНКИНЭдвард ЧЕСНОКОВ

От Австралии до Норвегии находят трупы людей, умерших не понятно отчего, без документов, со срезанными бирками на одежде

По всему миру находят загадочные тела со срезанными бирками на одеждеПо всему миру находят загадочные тела со срезанными бирками на одеждеФото: EAST NEWS

Что это: случайная серия самоубийств или смертельные игры спецслужб

От Австралии до Норвегии находят трупы людей, умерших не понятно отчего, без документов, со срезанными бирками на одежде

00:00
00:00

Проходят годы и десятилетия, но даже современная криминалистика с анализом ДНК и компьютерным распознаванием лиц не в силах установить: кто эти неизвестные? Кто и почему их убил? Замешаны ли спецслужбы? Да и уголовщина ли это вообще — или некий безумный обряд ухода из жизни?

Автор материала: Эдвард Чесноков.

Радиоверсия: Иван Панкин.

Читает: Алексей Багдасаров.

Скачать передачу [mp3, 46.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24