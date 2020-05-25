25 Май 2020 2020-05-24T23:56:57+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

25 мая. Первый парад физкультурников на Красной площади, премьера фильма «Цирк», арест футболиста Эдуарда Стрельцова 00:00 00:00

25 мая. В этот день в разные годы:

1919 год - первый парад физкультурников на Красной площади.

1936 год - премьера фильма «Цирк».

1958 год - забирают в милицию для разбирательства в обвинении изнасилования футболистов Бориса Татушина, Михаила Огонькова и Эдуарда Стрельцова.

1990 год - председатель Совмина СССР Николай Рыжков выступает с программой перехода к рыночной экономике, что привело к панике среди населения.