25 мая. Первый парад физкультурников на Красной площади, премьера фильма «Цирк», арест футболиста Эдуарда Стрельцова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 мая. Первый парад физкультурников на Красной площади, премьера фильма «Цирк», арест футболиста Эдуарда Стрельцова
25 мая. В этот день в разные годы:
1919 год - первый парад физкультурников на Красной площади.
1936 год - премьера фильма «Цирк».
1958 год - забирают в милицию для разбирательства в обвинении изнасилования футболистов Бориса Татушина, Михаила Огонькова и Эдуарда Стрельцова.
1990 год - председатель Совмина СССР Николай Рыжков выступает с программой перехода к рыночной экономике, что привело к панике среди населения.