2020-05-24T23:56:57+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 мая. Первый парад физкультурников на Красной площади, премьера фильма «Цирк», арест футболиста Эдуарда Стрельцова

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 мая. Первый парад физкультурников на Красной площади, премьера фильма «Цирк», арест футболиста Эдуарда Стрельцова

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25 мая. В этот день в разные годы:

1919 год - первый парад физкультурников на Красной площади.

1936 год - премьера фильма «Цирк».

1958 год - забирают в милицию для разбирательства в обвинении изнасилования футболистов Бориса Татушина, Михаила Огонькова и Эдуарда Стрельцова.

1990 год - председатель Совмина СССР Николай Рыжков выступает с программой перехода к рыночной экономике, что привело к панике среди населения.

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12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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