2020-05-25T17:40:49+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Занижая рейтинг Путина в 3 раза, западные СМИ готовят почву для будущих объяснений беспорядков или санкций

Владимир Ворсобин и Николай Стариков пытаются разобраться, каков же рейтинг доверия Путину на самом деле и будет ли работать закон о патриотическом воспитании в школах

Николай Стариков: Занижая рейтинг Путина в 3 раза, западные СМИ готовят почву для будущих объяснений беспорядков или санкций

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