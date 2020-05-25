Николай Стариков: Занижая рейтинг Путина в 3 раза, западные СМИ готовят почву для будущих объяснений беспорядков или санкций
Владимир Ворсобин и Николай Стариков пытаются разобраться, каков же рейтинг доверия Путину на самом деле и будет ли работать закон о патриотическом воспитании в школах
Николай Стариков: Занижая рейтинг Путина в 3 раза, западные СМИ готовят почву для будущих объяснений беспорядков или санкций
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