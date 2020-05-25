Сергей Мардан: Мишустина пытаются сделать мальчиком для битья, поручая сказать, что за границу лучше не ездить
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают перепалку между Михалковым и Познером и внесение Путиным в Госдуму проекта закона о патриотическом воспитании в школах
Сергей Мардан: Мишустина пытаются сделать мальчиком для битья, поручая сказать, что за границу лучше не ездить
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