25 Май 2020 2020-05-25T22:13:32+03:00

Латынина, Сванидзе, Делягин рассуждают: коронавирус решит или разожжет проблему мигрантов в России 00:00 00:00

Эпидемия Covid-19 спровоцировала рост ксенофобии в стране: всё чаще появляются новости об очередном нападении безработных гастарбайтеров на прохожих. И второй момент. В условиях неопределенности мигранты стали главными конкурентами граждан России на рынке труда. Станет ли это поводом для массовых межэтнических столкновений? Как быть с трудовыми мигрантами оставшимися без работы? И нужно ли государству придумать толковую программу по ассимиляции приезжих, с учетом демографического кризиса в России?

Рассуждают:

Юлия Латынина — писатель, журналист;

Николай Сванидзе — журналист, член Совета по правам человека;

Дмитрий Стешин — журналист «Комсомольской правды»;

Михаил Делягин — экономист;

Георгий Бовт — политолог, журналист.