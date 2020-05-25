Латынина, Сванидзе, Делягин рассуждают: коронавирус решит или разожжет проблему мигрантов в России
Эпидемия Covid-19 спровоцировала рост ксенофобии в стране: всё чаще появляются новости об очередном нападении безработных гастарбайтеров на прохожих
Латынина, Сванидзе, Делягин рассуждают: коронавирус решит или разожжет проблему мигрантов в России
Эпидемия Covid-19 спровоцировала рост ксенофобии в стране: всё чаще появляются новости об очередном нападении безработных гастарбайтеров на прохожих. И второй момент. В условиях неопределенности мигранты стали главными конкурентами граждан России на рынке труда. Станет ли это поводом для массовых межэтнических столкновений? Как быть с трудовыми мигрантами оставшимися без работы? И нужно ли государству придумать толковую программу по ассимиляции приезжих, с учетом демографического кризиса в России?
Рассуждают:
Юлия Латынина — писатель, журналист;
Николай Сванидзе — журналист, член Совета по правам человека;
Дмитрий Стешин — журналист «Комсомольской правды»;
Михаил Делягин — экономист;
Георгий Бовт — политолог, журналист.