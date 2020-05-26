2020-05-26T22:18:10+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Вместо паспортов в Москве будут ставить мобильные приложения, медики просят защитить их от исков ковидников, студенты МГУ требуют защитить их от домогательств преподов

Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня

Вместо паспортов в Москве будут ставить мобильные приложения, медики просят защитить их от исков ковидников, студенты МГУ требуют защитить их от домогательств преподов

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