Вместо паспортов в Москве будут ставить мобильные приложения, медики просят защитить их от исков ковидников, студенты МГУ требуют защитить их от домогательств преподов
Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня
Вместо паспортов в Москве будут ставить мобильные приложения, медики просят защитить их от исков ковидников, студенты МГУ требуют защитить их от домогательств преподов
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