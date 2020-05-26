2020-05-26T23:15:13+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Власть для того и поставлена, чтобы обирать честных граждан, плюя на их права и интересы

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают предстоящий военный парад в честь 75-летия Победы, предложение Минкомсвязи по использованию мобильного приложения вместо паспорта, письмо дочери Успенского против премии его имени

Олег Кашин: Власть для того и поставлена, чтобы обирать честных граждан, плюя на их права и интересы

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