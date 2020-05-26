Олег Кашин: Власть для того и поставлена, чтобы обирать честных граждан, плюя на их права и интересы
Особый взгляд на события в стране и мире
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают предстоящий военный парад в честь 75-летия Победы, предложение Минкомсвязи по использованию мобильного приложения вместо паспорта, письмо дочери Успенского против премии его имени
Олег Кашин: Власть для того и поставлена, чтобы обирать честных граждан, плюя на их права и интересы
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!