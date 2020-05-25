Владимир Жириновский: Россия не может быть федерацией, это губительно для России. Нам нужны только губернии, никаких национальных республик, краев и областей
Лидер ЛДПР в эфире программы «Вечерний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» объяснил, нужна ли стране глобальная административная реформа
Владимир Жириновский: Россия не может быть федерацией, это губительно для России. Нам нужны только губернии, никаких национальных республик, краев и областей
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