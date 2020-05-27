2020-05-27T20:17:54+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Зачем рисковать и устраивать электронное голосование по поправкам в Конституцию, если даже мамочки с детьми легко завалили Госуслуги ради путинских выплат

Сергей Мардан и Мария Баченина пытают заместителя главы Минкомсвязи России Олега Качанова, зачем нужен мобильный паспорт, как будет проходить электронное голосование и когда Россию захватит цифровой фашизм

Зачем рисковать и устраивать электронное голосование по поправкам в Конституцию, если даже мамочки с детьми легко завалили Госуслуги ради путинских выплат

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