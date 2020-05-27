Зачем рисковать и устраивать электронное голосование по поправкам в Конституцию, если даже мамочки с детьми легко завалили Госуслуги ради путинских выплат
Сергей Мардан и Мария Баченина пытают заместителя главы Минкомсвязи России Олега Качанова, зачем нужен мобильный паспорт, как будет проходить электронное голосование и когда Россию захватит цифровой фашизм
Зачем рисковать и устраивать электронное голосование по поправкам в Конституцию, если даже мамочки с детьми легко завалили Госуслуги ради путинских выплат
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!