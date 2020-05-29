Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок, а медики просят защитить их от исков ковидных пациентов
Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают главные темы дня, которые касаются каждого
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок, а медики просят защитить их от исков ковидных пациентов
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