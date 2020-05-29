2020-05-29T13:09:34+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок, а медики просят защитить их от исков ковидных пациентов

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают главные темы дня, которые касаются каждого

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок, а медики просят защитить их от исков ковидных пациентов

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