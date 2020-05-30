2020-05-30T10:41:24+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 мая. Давка на Ходынском поле, назначение Георгия Чичерина наркомом иностранных дел, смерть Бориса Пастернака

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 мая. Давка на Ходынском поле, назначение Георгия Чичерина наркомом иностранных дел, смерть Бориса Пастернака

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30 мая. В этот день в разные годы:

1896 год - на Ходынском поле в Москве во время коронации Николая II происходит давка.

1918 год - наркомом иностранных дел советской России становится Георгий Чичерин.

1960 год - умирает поэт Борис Пастернак.

1995 год - в России введена в обращение стотысячная купюра.

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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