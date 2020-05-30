30 Май 2020 2020-05-30T10:41:24+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

30 мая. Давка на Ходынском поле, назначение Георгия Чичерина наркомом иностранных дел, смерть Бориса Пастернака 00:00 00:00

30 мая. В этот день в разные годы:

1896 год - на Ходынском поле в Москве во время коронации Николая II происходит давка.

1918 год - наркомом иностранных дел советской России становится Георгий Чичерин.

1960 год - умирает поэт Борис Пастернак.

1995 год - в России введена в обращение стотысячная купюра.