31 Май 2020 2020-05-31T14:56:03+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

31 мая. Запуск Биг-Бена в Лондоне, гражданская казнь Николая Чернышевского, борьба с детской беспризорностью в СССР 00:00 00:00

31 мая. В этот день в разные годы:

1859 год - на часовой башне Вестминстерского аббатства запущены часы, сейчас известные как Биг-Бен.

1864 год - гражданская казнь литературного критика Николая Чернышевского.

1935 год - постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПб о ликвидации детской беспризорности.