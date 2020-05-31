31 мая. Запуск Биг-Бена в Лондоне, гражданская казнь Николая Чернышевского, борьба с детской беспризорностью в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
31 мая. Запуск Биг-Бена в Лондоне, гражданская казнь Николая Чернышевского, борьба с детской беспризорностью в СССР
31 мая. В этот день в разные годы:
1859 год - на часовой башне Вестминстерского аббатства запущены часы, сейчас известные как Биг-Бен.
1864 год - гражданская казнь литературного критика Николая Чернышевского.
1935 год - постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПб о ликвидации детской беспризорности.