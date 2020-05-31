2020-05-31T14:56:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

31 мая. Запуск Биг-Бена в Лондоне, гражданская казнь Николая Чернышевского, борьба с детской беспризорностью в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

31 мая. Запуск Биг-Бена в Лондоне, гражданская казнь Николая Чернышевского, борьба с детской беспризорностью в СССР

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31 мая. В этот день в разные годы:

1859 год - на часовой башне Вестминстерского аббатства запущены часы, сейчас известные как Биг-Бен.

1864 год - гражданская казнь литературного критика Николая Чернышевского.

1935 год - постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПб о ликвидации детской беспризорности.

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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