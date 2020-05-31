С 1 июня в Москве разрешены пешие прогулки около дома, в Крыму до сентября забронированы почти все гостиницы, в Подмосковье затопило несколько населенных пунктов
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
С 1 июня в Москве разрешены пешие прогулки около дома, в Крыму до сентября забронированы почти все гостиницы, в Подмосковье затопило несколько населенных пунктов
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