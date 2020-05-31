Трамп пригрозил военными, Россия намерена расширить свои базы в Сирии, Роспотребнадзор разъяснил принцип штрафов за отказ от вакцинации, с 1 июня открываются автосалоны в Москве
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Трамп пригрозил военными, Россия намерена расширить свои базы в Сирии, Роспотребнадзор разъяснил принцип штрафов за отказ от вакцинации, с 1 июня открываются автосалоны в Москве
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