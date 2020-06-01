В Москве начинается второй этап послабления ограничений из-за COVID-19, протестующие в США разожгли костер возле Белого дома, дожди привели к подтоплению нескольких сотен дачных поселков
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Москве начинается второй этап послабления ограничений из-за COVID-19, протестующие в США разожгли костер возле Белого дома, дожди привели к подтоплению нескольких сотен дачных поселков
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