2020-06-01T13:52:05+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Москве начинается второй этап послабления ограничений из-за COVID-19, протестующие в США разожгли костер возле Белого дома, дожди привели к подтоплению нескольких сотен дачных поселков

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Москве начинается второй этап послабления ограничений из-за COVID-19, протестующие в США разожгли костер возле Белого дома, дожди привели к подтоплению нескольких сотен дачных поселков

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