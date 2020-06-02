2020-06-02T01:38:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

2 июня. Начало продаж первого тома «Мертвых душ», казнь румынского диктатора Йона Антонеску, премьера фильма «Убийство на улице Данте»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

2 июня. Начало продаж первого тома «Мертвых душ», казнь румынского диктатора Йона Антонеску, премьера фильма «Убийство на улице Данте»

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2 июня. В этот день в разные годы:

1842 год - в продажу выходит первый том «Мертвых душ».

1946 год - к расстрелу приговорен диктатор Румынии Йон Антонеску.

1956 год - премьера фильма Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».

1981 год - в газете «Правда» выходит статья с обвинением власти Польши «в бездействии к врагам коммунизма».

1986 год - выходит 12-й альбом группы Queen.

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Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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