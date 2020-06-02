2 июня. Начало продаж первого тома «Мертвых душ», казнь румынского диктатора Йона Антонеску, премьера фильма «Убийство на улице Данте»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 июня. Начало продаж первого тома «Мертвых душ», казнь румынского диктатора Йона Антонеску, премьера фильма «Убийство на улице Данте»
2 июня. В этот день в разные годы:
1842 год - в продажу выходит первый том «Мертвых душ».
1946 год - к расстрелу приговорен диктатор Румынии Йон Антонеску.
1956 год - премьера фильма Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».
1981 год - в газете «Правда» выходит статья с обвинением власти Польши «в бездействии к врагам коммунизма».
1986 год - выходит 12-й альбом группы Queen.