2 Июнь 2020 2020-06-02T01:38:55+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

2 июня. Начало продаж первого тома «Мертвых душ», казнь румынского диктатора Йона Антонеску, премьера фильма «Убийство на улице Данте» 00:00 00:00

2 июня. В этот день в разные годы:

1842 год - в продажу выходит первый том «Мертвых душ».

1946 год - к расстрелу приговорен диктатор Румынии Йон Антонеску.

1956 год - премьера фильма Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».

1981 год - в газете «Правда» выходит статья с обвинением власти Польши «в бездействии к врагам коммунизма».

1986 год - выходит 12-й альбом группы Queen.