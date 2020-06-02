Космонавт, Герой России Федор Юрчихин: Космическая держава номер один в мире – США. Это не обидно, надо просто трезво понимать, где мы сегодня находимся
Юрий Грымов и Светлана Андреевская обсуждают с экспертами, сможет ли Россия догнать Америку в космосе и достичь такой же эффективности в работе, как у Илона Маска
Космонавт, Герой России Федор Юрчихин: Космическая держава номер один в мире – США. Это не обидно, надо просто трезво понимать, где мы сегодня находимся
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