2020-06-02T20:25:42+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВСветлана АНДРЕЕВСКАЯ

Космонавт, Герой России Федор Юрчихин: Космическая держава номер один в мире – США. Это не обидно, надо просто трезво понимать, где мы сегодня находимся

Юрий Грымов и Светлана Андреевская обсуждают с экспертами, сможет ли Россия догнать Америку в космосе и достичь такой же эффективности в работе, как у Илона Маска

Космонавт, Герой России Федор Юрчихин: Космическая держава номер один в мире – США. Это не обидно, надо просто трезво понимать, где мы сегодня находимся

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 44.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Космонавт, Герой России Федор Юрчихин: Космическая держава номер один в мире – США. Это не обидно, надо просто трезво понимать, где мы сегодня находимся

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Виталий ЕГОРОВ, Фёдор ЮРЧИХИН
07:30
21:30
26 Мая 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Иосиф Пригожин - про переписку со Шнуровым: Некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Иосиф ПРИГОЖИН
07:30
21:30
19 Мая 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Почему люди не хотят делать прививки даже когда на примере коронавируса видят, к чему могут привести инфекции

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Элина ЖГУТОВА, Виталий ЗВЕРЕВ
07:30
21:30
12 Мая 2020 16:03 - 17:02

Культурный код

Тема: Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский: Я не вижу серьезной трагедии в том, что театры сейчас не работают

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Александр КИБОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Российским автовладельцам начнут выдавать новые номера
МИД РФ: ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем
В России коронавирусом заболели 500 журналистов
Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в следующем учебном году
В ВОЗ рассказали о последствиях отмены финансирования США
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
«Сброд и неудачники»: Трамп отреагировал на протесты в Нью-Йорке
Сенат США хочет ограничить возможности Трампа "наносить ущерб" СНВ-3
Киев анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Назван способ уничтожить коронавирус в воздухе
В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы на Красной площади
Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели
Россияне стали больше пить, пережидая пандемию
«Нацист и власовец» Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной
Стало известно, каких туристов пустят на курорты Кипра
Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние»
МИД РФ прокомментировал предложение Украины обсуждать Донбасс без России
В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавируса
Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации
В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни
Врач рассказал, может ли быть в России новый вплеск коронавируса
В Чувашии предотвратили теракт: найден тайник с самодельной бомбой
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР