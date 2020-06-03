Замминистра культуры России Ольга Ярилова: Документы на поступление в творческие вузы будем принимать онлайн, но вступительные экзамены Роспотребнадзор разрешил провести в очной форме
В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» Ольга Ярилова рассказала, как будет проходить приемная кампания в этом году
Замминистра культуры России Ольга Ярилова: Документы на поступление в творческие вузы будем принимать онлайн, но вступительные экзамены Роспотребнадзор разрешил провести в очной форме
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.