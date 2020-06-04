Аналитики допустили возможность роста доллара до 90 рублей, ЦИК выберет 3 региона для проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за аварийного потолка у родителей отобрали четырех детей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Аналитики допустили возможность роста доллара до 90 рублей, ЦИК выберет 3 региона для проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за аварийного потолка у родителей отобрали четырех детей
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.