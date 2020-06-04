2020-06-04T21:06:56+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Надо дать народу погулять летом два месяца, а потом опять посадить на карантин где-нибудь в октябре

Личный взгляд на самые важные события в стране и миреЛичный взгляд на самые важные события в стране и мире

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, кто виноват в экологической катастрофе в Норильске, когда закончатся протесты в США, сколько продлится карантин в России и нужно ли ликвидировать ВОЗ

Георгий Бовт: Надо дать народу погулять летом два месяца, а потом опять посадить на карантин где-нибудь в октябре

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