Владимир Сунгоркин: Голосование по Конституции - это некий референдум о доверии курсу Президента
Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, как экономика будет восстанавливаться после коронавируса, нужно ли голосование по Конституции и чем закончатся погромы в США
Владимир Сунгоркин: Голосование по Конституции - это некий референдум о доверии курсу Президента
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