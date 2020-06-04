2020-06-04T22:24:07+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Голосование по Конституции - это некий референдум о доверии курсу Президента

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, как экономика будет восстанавливаться после коронавируса, нужно ли голосование по Конституции и чем закончатся погромы в США

Владимир Сунгоркин: Голосование по Конституции - это некий референдум о доверии курсу Президента

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Тема: Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Роман ГОЛОВАНОВ
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Московская студия 8-800-200-97-02
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