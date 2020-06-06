2020-06-06T18:41:24+03:00
Право имею
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Нужно ли вступать в СНТ, если там купили дачу, как отменить пожизненную ренту и вернуть деньги с авиакомпании, если поездка не состоялась

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Антон Челышев разбирается вместе с адвокатом Леонидом Ольшанским во всех юридических тонкостях

Нужно ли вступать в СНТ, если там купили дачу, как отменить пожизненную ренту и вернуть деньги с авиакомпании, если поездка не состоялась

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