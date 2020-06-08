Оскар Кучера: Для детей важно не то, что мы делаем для них, они этого никогда не запомнят. Важно то, что вы делаете с ними
Арина Шарапова поговорила вместе с актером и телеведущим Оскаром Кучерой о цифровизации населения, разработке новых законов, переходном возрасте у детей и терпении
Оскар Кучера: Для детей важно не то, что мы делаем для них, они этого никогда не запомнят. Важно то, что вы делаете с ними
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