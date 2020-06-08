2020-06-08T21:48:00+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Миллиардер Игорь Рыбаков: Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально

Ведущий Владимир Торин, глава ВЦИОМ Валерий Федоров и миллиардер Игорь Рыбаков обсуждают, как россияне будут выходить из режима самоизоляции и могут ли беспорядки в США перекинуться на нашу страну

Миллиардер Игорь Рыбаков: Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально

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ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров:

- Снятие режима самоизоляции произошло в Москве де-факто еще дней 10 назад. Сегодня мы получили просто некую легитимацию того, что и так уже происходит

- В России власть всегда больше, чем просто власть

- Люди сейчас пытаются вернуться к прежней жизни, даже если это в целом невозможно

- Наиболее высокий уровень тревоги сейчас у женщин, людей предпенсионного возраста и работающих людей с детьми

- Главный страх россиян - высокие цены. На втором месте – безработица

- Разборки на улицах США имеют очень мощную политическую подоплеку

- После пандемии в России будет и всплеск свадеб, и всплеск разводов

Миллиардер Игорь Рыбаков:

- Нельзя людей посадить в карцер на многие месяцы и лишить их разума

- Мы как страна силами Путина, силами Собянина нанесли экономический урон нашей стране не менее 200 млрд. долларов

- Люди обнищали за эти 3 месяца глупости

- Количество смертей от суицида, от потерянных доходов и от всякой бытовой ерунды превысит все мыслимые и немыслимые потери от всякого коронавируса

- Я называю все, что случилось, большой, катастрофической ошибкой, которую допустили наши власти

- Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально

- Европа подхватила вирус беспорядков из США, когда молодежи показали картинку, что можно выходить на улицы, грабить магазины, бастовать

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