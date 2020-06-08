Миллиардер Игорь Рыбаков: Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально
Ведущий Владимир Торин, глава ВЦИОМ Валерий Федоров и миллиардер Игорь Рыбаков обсуждают, как россияне будут выходить из режима самоизоляции и могут ли беспорядки в США перекинуться на нашу страну
Миллиардер Игорь Рыбаков: Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально
ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров:
- Снятие режима самоизоляции произошло в Москве де-факто еще дней 10 назад. Сегодня мы получили просто некую легитимацию того, что и так уже происходит
- В России власть всегда больше, чем просто власть
- Люди сейчас пытаются вернуться к прежней жизни, даже если это в целом невозможно
- Наиболее высокий уровень тревоги сейчас у женщин, людей предпенсионного возраста и работающих людей с детьми
- Главный страх россиян - высокие цены. На втором месте – безработица
- Разборки на улицах США имеют очень мощную политическую подоплеку
- После пандемии в России будет и всплеск свадеб, и всплеск разводов
Миллиардер Игорь Рыбаков:
- Нельзя людей посадить в карцер на многие месяцы и лишить их разума
- Мы как страна силами Путина, силами Собянина нанесли экономический урон нашей стране не менее 200 млрд. долларов
- Люди обнищали за эти 3 месяца глупости
- Количество смертей от суицида, от потерянных доходов и от всякой бытовой ерунды превысит все мыслимые и немыслимые потери от всякого коронавируса
- Я называю все, что случилось, большой, катастрофической ошибкой, которую допустили наши власти
- Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально
- Европа подхватила вирус беспорядков из США, когда молодежи показали картинку, что можно выходить на улицы, грабить магазины, бастовать
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts и слушайте, когда удобно!