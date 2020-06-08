2020-06-08T22:41:19+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Старик Лукашенко сейчас потирает ручки: он видел, как суетилась Россия и как он стоял как утес, а на выходе одно и то же

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают снятие режима самоизоляции в Москве, открытие границ для отдельных граждан и беспорядки в США

Олег Кашин: Старик Лукашенко сейчас потирает ручки: он видел, как суетилась Россия и как он стоял как утес, а на выходе одно и то же

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Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: Старик Лукашенко сейчас потирает ручки: он видел, как суетилась Россия и как он стоял как утес, а на выходе одно и то же

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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