Олег Кашин: Старик Лукашенко сейчас потирает ручки: он видел, как суетилась Россия и как он стоял как утес, а на выходе одно и то же
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают снятие режима самоизоляции в Москве, открытие границ для отдельных граждан и беспорядки в США
Олег Кашин: Старик Лукашенко сейчас потирает ручки: он видел, как суетилась Россия и как он стоял как утес, а на выходе одно и то же
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