14 добрых и дельных советов американскому Майдану от военкора КП, которые вызвали бурю в США
Судя по последним новостям из Штатов, выпущенный демон «мягкой силы» решил вернуться в отчий дом.Фото: REUTERS
Спецкор КП Дмитрий Стешин, работавший на семи майданах и революциях, решил дать советы американским протестующим. За океаном его услышали - советы перепечатала New York Times. И понеслось...
14 добрых и дельных советов американскому Майдану от военкора КП, которые вызвали бурю в США
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