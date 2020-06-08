2020-06-08T17:03:00+03:00
What's up, страна!
Дмитрий СТЕШИН

14 добрых и дельных советов американскому Майдану от военкора КП, которые вызвали бурю в США

Судя по последним новостям из Штатов, выпущенный демон «мягкой силы» решил вернуться в отчий дом.Судя по последним новостям из Штатов, выпущенный демон «мягкой силы» решил вернуться в отчий дом.Фото: REUTERS

Спецкор КП Дмитрий Стешин, работавший на семи майданах и революциях, решил дать советы американским протестующим. За океаном его услышали - советы перепечатала New York Times. И понеслось...

14 добрых и дельных советов американскому Майдану от военкора КП, которые вызвали бурю в США

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