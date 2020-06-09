2020-06-09T15:50:01+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Елена Ханга: Я похудела до 56 кг на самоизоляции, потому что поняла, что иначе не влезу в свои красивые винтажные платья

Арина Шарапова и Елена Ханга поговорили про мотивацию к похудению, о том, можно ли научиться обаянию, про культуру питья в России и о психологических проблемах после снятия карантина

Елена Ханга: Я похудела до 56 кг на самоизоляции, потому что поняла, что иначе не влезу в свои красивые винтажные платья

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