Как выйти из кризиса. Конкретные шаги от Делягина, Хазина, Мовчана и Кричевского
Ведущие экономисты объясняют, правда ли, что мы нескоро вернемся даже на докризисный уровень, сколько времени нужно на восстановление, как обстоит ситуация на самом деле и какие меры необходимо предпринять правительству
«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса
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