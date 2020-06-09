2020-06-09T16:02:25+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИНИван ПАНКИН

Как выйти из кризиса. Конкретные шаги от Делягина, Хазина, Мовчана и Кричевского

Ведущие экономисты объясняют, правда ли, что мы нескоро вернемся даже на докризисный уровень, сколько времени нужно на восстановление, как обстоит ситуация на самом деле и какие меры необходимо предпринять правительству

«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса

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