Георгий Бовт: Ефремову дадут реальный срок. Иное общество не примет. Посадят лет на 7 из возможных 12
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, нужно ли вводить в России индульгенцию на убийства, почему нам непонятна психология американских протестов и с чем связан отток из России капитала в $33,5 млрд с начала этого года
Георгий Бовт: Ефремову дадут реальный срок. Иное общество не примет. Посадят лет на 7 из возможных 12
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