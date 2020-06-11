2020-06-11T19:18:55+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Ефремову дадут реальный срок. Иное общество не примет. Посадят лет на 7 из возможных 12

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, нужно ли вводить в России индульгенцию на убийства, почему нам непонятна психология американских протестов и с чем связан отток из России капитала в $33,5 млрд с начала этого года

Георгий Бовт: Ефремову дадут реальный срок. Иное общество не примет. Посадят лет на 7 из возможных 12

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