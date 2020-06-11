2020-06-11T21:30:25+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Потанин - последний человек, который виноват в загрязнении природы вокруг Норильска

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают экологическую катастрофу в Норильске и снятие режима самоизоляции в Москве

Владимир Сунгоркин: Потанин - последний человек, который виноват в загрязнении природы вокруг Норильска

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Тема: Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Роман ГОЛОВАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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