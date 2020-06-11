Владимир Сунгоркин: Потанин - последний человек, который виноват в загрязнении природы вокруг Норильска
Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают экологическую катастрофу в Норильске и снятие режима самоизоляции в Москве
Владимир Сунгоркин: Потанин - последний человек, который виноват в загрязнении природы вокруг Норильска
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