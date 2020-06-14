Собянин озвучил дальнейшие планы по снятию ограничений, Жириновский предложил повысить минимальную зарплату, Михаил Ефремов пообещал не увиливать от наказания
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Собянин озвучил дальнейшие планы по снятию ограничений, Жириновский предложил повысить минимальную зарплату, Михаил Ефремов пообещал не увиливать от наказания
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