2020-06-14T16:10:36+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

30 лет «параду суверенитетов». Пошла ли независимость на пользу странам бывшего СССР

Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают этот вопрос вместе с экспертами Александром Гущиным и Игорем Шатровым

30 лет «параду суверенитетов». Пошла ли независимость на пользу странам бывшего СССР

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!Александр Владимирович Гущин, доцент института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ

Эксперты в студии:

- доцент института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин;

- руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Скачать передачу [mp3, 43.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Марта 2020 13:03 - 13:32

Национальный вопрос

Тема: Игорь Стрелков: Присоединению Донбасса к России мешает собственность наших чиновников в Европе и боязнь попасть под санкции

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Игорь СТРЕЛКОВ, Алексей РОЩИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты
США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист
Киев намерен использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей
На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека
Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена
Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем
«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина
«Переход к величию»: Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании
«Кришу повезло»: шпагат невесты Роналду поразил фанатов
Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции отложили
Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности России
Журналисты сняли, как Трамп с трудом идет по пандусу и не может удержать стакан одной рукой
Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой
В США протестующие ворвалась в закрытый гипермаркет и стащили электроники на 100 тысяч долларов
Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ
Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Путин: Когда у других появится гиперзвуковое оружие, в России уже будет средство для борьбы с ним
Путин о протестах в США: Это проявление глубинных внутренних кризисов
Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот
У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения
Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день
Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
Россиян предупредили о второй волне тепла