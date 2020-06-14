30 лет «параду суверенитетов». Пошла ли независимость на пользу странам бывшего СССР
Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают этот вопрос вместе с экспертами Александром Гущиным и Игорем Шатровым
30 лет «параду суверенитетов». Пошла ли независимость на пользу странам бывшего СССР
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!Александр Владимирович Гущин, доцент института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ
Эксперты в студии:
- доцент института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин;
- руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.