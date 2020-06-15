2020-06-15T19:49:50+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Мария Бутина: Меня судили по закону, принятому в США аж в 1948 году для борьбы с коммунистами

Мария Бутина вскоре после освобождения в студии Радио «Комсомольская правда».Мария Бутина вскоре после освобождения в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

Игорь Рыбаков и Владимир Торин обсуждают с арестованной по обвинению в работе иностранным агентом в США Марией Бутиной и писателем Дмитрием Лекухом, что важнее для современного человека - свобода или безопасность

Мария Бутина: Меня судили по закону, принятому в США аж в 1948 году для борьбы с коммунистами

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