Мария Бутина: Меня судили по закону, принятому в США аж в 1948 году для борьбы с коммунистами
Игорь Рыбаков и Владимир Торин обсуждают с арестованной по обвинению в работе иностранным агентом в США Марией Бутиной и писателем Дмитрием Лекухом, что важнее для современного человека - свобода или безопасность
Мария Бутина: Меня судили по закону, принятому в США аж в 1948 году для борьбы с коммунистами
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