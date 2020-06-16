Раненные московские полицейские находятся в реанимации, в Москве открываются музеи и кафе, Правительство оплатит расходы при переводе машин с бензина на газ
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Раненные московские полицейские находятся в реанимации, в Москве открываются музеи и кафе, Правительство оплатит расходы при переводе машин с бензина на газ
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