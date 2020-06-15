15 Июнь 2020 2020-06-15T21:58:43+03:00

Как построить бизнес на онлайн-образовании 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Своё дело». Меня зовут Максим Коряко. И мы продолжаем беседы с предпринимателями, которые в сложный для предпринимателей период не унывают, не опускают руки, а, наоборот, предпринимают все возможные усилия и действия, для того чтобы бизнес в период кризиса не просто не уменьшался в размерах, а рос, прибавлял в стоимости и давал своим владельцам прибыль. В нашей интерактивной студии сегодня как раз предприниматель, который в период кризиса развернулся на полную катушку. У нас в гостях создатель и руководитель интеграционной платформы онлайн-образования «Эраскоп» Андрей Золотарев.

«Эраскоп» это платформа, которая занимается онлайн-образованием и в целом всем тем, что с онлайн-образованием связано. Я хотел бы особенно отметить, что сейчас из всех источников мы читаем и видим информацию о том, что сфера онлайн-образования растет очень быстрыми темпами, что кризис сделал таким внезапным бенефициаром именно сферу онлайн-образования. Могу я вам сейчас как яркому представителю именно этой сферы задать такой вопрос – как кризис повлиял на онлайн-образование в принципе?

А. Золотарев:

- Рост очень ощутим. Появилось очень много проектов, которые, видимо, до этого как-то шли неспешно, развивались в своем озере или водоеме, но с появлением спроса на такие образовательные услуги всех это стимулировало как можно быстрее представить свои разработки на рынке. Можно затронуть такие сопутствующие вещи. Например, та программа, по которой мы сейчас связываемся, существовала, оказывается, с 21 апреля 2011 года, и только сейчас мы о ней узнали. Разработка существует уже порядка 9 лет, и мы только сейчас о ней узнаём, причем так, что это какая-то инновация.

М. Коряко:

- Вопрос, который я не могу вам не задать сейчас, это та самая краткая презентация вашего проекта. Что конкретно ваш проект делает, и в чем его суть?

А. Золотарев:

- Платформа «Эраскоп» сама по себе является программным продуктом, которая, по сути, создавалась для того, чтобы объединить ресурсы, объединить возможности и объединить различные решения. Поэтому мы и называем ее интеграционной. Как бы своей миссией мы ставим самую главную задачу – освободить образовательные организации от решения, грубо говоря, своих непрофильных задач, связанных с дистанционным образованием в том числе. Мы стараемся решить технические, программные и другие вопросы за представителей образовательной сферы. Потому что, по большому счету, в образовательной сфере мало людей, которые действительно разбираются в этом, могут сделать качественный продукт и представить его для своих потребителей, сделать из этого какую-то услугу или что-то, что можно преподать как образовательное занятие.

Мы взяли за основу принципиально модель образовательной организации. Это административный сектор, учебный сектор, ученический, где, с одной стороны, представлена организация во всей своей мощи, то есть это руководители, учителя, методические материалы, классы, а с другой стороны, это те, кто обучается, ученики. Мы позволяем им друг с другом взаимодействовать в таком же фактически, только цифровом виде, как и в реальной школе, предположим, или институте.

М. Коряко:

- Есть какие-то классы, где люди собираются, есть онлайн-журналы, в которых преподаватели ведут задания для учеников, есть какие-то онлайн-тетрадки, в которые ученики записывают свои домашние задания? Как это выглядит?

А. Золотарев:

- Совершенно верно. Сохранены все взаимосвязи, которые существуют на сегодняшний день, грубо говоря, в офлайн-режиме. Есть учитель, у которого есть класс. Класс формируется из его же учеников. Его ученики могут видеть все свои задания, выполнять эти задания в разном виде (там есть множество вариаций), могут выкладывать свои выполненные задания, как письменные, так и тексты в виде файлов, и видеоотчеты о различной проделанной работе.

М. Коряко:

- Как я это увидел сейчас? Это такой институт институтов, когда любое образовательное учреждение может создать внутри вашей платформы кабинет. И получается, что у вас одна платформа чисто теоретически может объединять вообще все учебные заведения в стране. Так?

А. Золотарев:

- Да. Более того, взаимосвязи образуются не только между учениками, учителями и администрацией организаций, но и организации могут взаимодействовать друг с другом, то есть также обмениваться, например, какими-то методическими кейсами, сами разрабатывать какие-то уникальные свои технологии, также объединяться в их решении и также их реализовывать с другими.

М. Коряко:

- Андрей, мы как программа для предпринимателей не можем не задать вам такого вопроса. Какие факторы успеха вашего продукта вы могли бы перечислить? И почему проект и вся система, которую вы придумали, обязательно должна добиться успеха, на ваш взгляд?

А. Золотарев:

- На мой взгляд, это связано с тем, что мы решаем сходу очень большой объем задач. Первое, что было выявлено при исследовании рынка, это огромная разрозненность по предоставляемым услугам, функциональным услугам на рынке. То есть одна платформа решает, грубо говоря, одну задачу, другая – другую, третья – третью. И организациям, по сути, нужно во всех этих системах зарегистрироваться и своих учеников по всем этим системам прогонять. То есть не было создано единой такой системы, в которой можно было бы решить все задачи сразу. Успех, я считаю, связан с тем, что объединение всех участников в некую экосистему, скажем так, социальную сеть позволит им взаимодействовать и автоматизировать множество процессов, на которые у них в жизни уходит очень много времени, много сил. Поэтому это их на самом деле отвлекает от их настоящей, профильной задачи – заниматься образованием. Вот с этим я связываю успех. У нас много платформ, на которых представлен контент образовательный, они друг с другом действительно конкурируют. Потому что одна система предоставляет школьные курсы, вторая – школьные курсы, третья – школьные курсы. И вот они друг с другом борются за аудиторию. На нашей же платформе они также могут сосуществовать, представить свои образовательные программы, свои библиотеки, базы, и все учителя могут ими также пользоваться внутри одного образовательного процесса.

М. Коряко:

- Потому ваша программа и называется «интеграционная платформа». Андрей, у вас на сайте написано, что онлайн-образование это на сегодняшний день наиболее перспективная сфера бизнеса, и форма образования в виде онлайн на ближайшие 50 лет – это одна из самых перспективных форм образования. Наверное, единственная перспективная форма образования – это онлайн-образование. Как вы видите образование и всю эту сферу - ну, через 50 лет, наверное, загадывать сложно, но хотя бы через 10 лет, начиная с сегодняшнего дня? Как рынок образования поменяется с учетом текущей ситуации и всех тех реалий, в которые мы совсем недавно попали?

А. Золотарев:

- Для этого нам нужно отталкиваться от сегодняшнего дня. По проведенным нами исследованиям, современное общество, особенно дети, очень завязаны на использовании гаджетов, различных смартфонов, планшетов и т.д. И выявленные нами особенности говорят о том, что эти дети, по сути, исключают собственную оперативную память, вся их память – это информация, которую они черпают из Сети. Они узнают новое слово, забивают его в поисковике, находят ему определение, и у них формируется понимание.

Поэтому для них способ получения информации через онлайн естественный, не такой, как для более старшего поколения. И хотя преподаватели, учителя или организации переходить в онлайн или не хотят, но они будут вынуждены это сделать. Потому что их потенциальные ученики, через 10 лет тем более, будут люди, которые получают информацию с экранов гаджетов. Более того, я вам скажу, что решение автоматизированных процессов внутри платформы высвобождает очень много времени, сил и энергии у самих преподавателей. Это более выгодное для них в плане жизненного вложения решение. Им не нужно ездить на транспорте, им не нужно тратить время в каких-то передвижениях, им не нужно тратить время на то, чтобы заполнять журналы, дневники и контролировать что-то. У них все это происходит само. Их задача – заниматься образовательной деятельностью.

М. Коряко:

- Андрей, как вы думаете, образование и его форма, его внешний вид еще когда-нибудь вернется к тому прежнему виду, к которому мы привыкли, который, как нам кажется сейчас, закончился два месяца назад?

А. Золотарев:

- Знаете, я вырос в советское время, был воспитан пионерской организацией, которую я на сегодняшний день считаю лучшей организацией в плане воспитания, но все-таки реалии диктуют свои условия. Мне кажется, что мы вернемся к старым моделям образования только в случае, если полностью утратим тот технологический прогресс, который сегодня нам сопутствует.

М. Коряко:

- Андрей, большое вам спасибо за это интервью.

А. Золотарев:

- Спасибо вам, Максим. Рад был поучаствовать.