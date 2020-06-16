16 Июнь 2020 2020-06-17T18:29:16+03:00

Что нужно сделать, чтобы автобусы стали самым безопасным видом транспорта? 00:00 00:00

А. Челышев:

- Добрый день! Антон Челышев у микрофона. Сегодня у нас важная тема для разговора, она касается большего числа людей, чем числа водителей. Речь пойдет об автобусах. Мы ездим на них практически каждый день, но мы будем говорить об автобусных перевозках вообще. Говорить будем с начальником отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России полковником полиции Сергеи Чипуриным. Сергей Алексеевич, здравствуйте!

С. Чипурин:

- Добрый вечер!

А. Челышев:

- Начнем с цифр. Каковы показатели аварийности с участием пассажирских автобусов в 2019 году. И что нам дали первые месяцы года 2020-го.

С. Чипурин:

- Количество ДТП с участием автобусов в 2019 году отметилось снижением на 4%, чуть более. С начала 2020 года количество ДТП сократилось почти на 32%. Понятно, что на это оказало определенное влияния пандемии, потому что количество перевозок в стране сократилось. Конечно, где-то в каких-то субъектах повышается и качество подвижного состава, водители становятся более дисциплинированными. В том числе, мероприятия, которые проводят контрольно-надзорные органы, тоже дают о себе знать и влияют с положительной точки на состояние аварийности в стране с автобусами.

А. Челышев:

- Цифра -32% бросается в глаза, это очень серьезное снижение. По ощущениям, удастся удержать этот минус до конца года? Понятно, не на этой планке, но сделать так, чтобы было больше, чем минус 4% в прошлом году?

С. Чипурин:

- С точки зрения наших полномочий, конечно, будут приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан при перевозках автобусами, но при этом многое зависит, в том числе, от самих перевозчиков, от водителей, которые ежедневно будут возить людей. И в целях избежания нарушений правил дорожного движения, в погоне за прибылью, так как много чего было упущено с финансовой стороны перевозчиков, хотелось бы, чтобы все их действия были направлены именно на то, чтобы обеспечить безопасность передвижения по стране.

По поводу цифр никаких прогнозов сейчас смысла нет никакого, сейчас начинается летний сезон. Количество перевозок будет увеличиваться, и будем стремиться к тому, что цифры в конце года так же будут в отрицательном показателе.

А. Челышев:

- Давайте к причинам ДТП с участием автобусов перейдем, потому что причина первая – это, понятно, нарушение правил дорожного движения водителями. И еще одна причина важная – техническое состояние автобусов. Каковы основные причины ДТП с участием автобусов, если брать 19 – начало 20-го года? И средние значения, которые мало меняются от года к году?

С. Чипурин:

- Основные причины – это недисциплинированность водителей, нарушение правил дорожного движения. Понятно, что есть вид нарушений, как наезд на пешехода. Причем, есть такая позиция, что пешеходы тоже не всегда внимательны с точки зрения того, чтобы не попасть под автобус. Конечно, человеческий фактор, водительский состав, который перевозит людей, он оказывает большое влияние на то количество ДТП, которые происходят в стране при перевозках пассажиров автобусами.

То, что касается технического состояния, вопрос выявления сопутствующих условий, безусловно, присутствует. Но это в большей степени сопутствующие условия, чем прямая следственно-причинная связь между ДТП и наступившим последствием по причине технической неисправности.

Цифры я вам, к сожалению, не скажу, но как бы такой фактор присутствует. Техническое состояние подвижного состава в России оставляет желать лучшего, потому что есть регионы, где лучше состояние автобусного парка, где-то перевозчики не сильно уделяют внимание обновлению. Есть автобусы, которые и старше 30 лет в эксплуатации.

А. Челышев:

- Здесь появляется надежда, потому что правительство утвердило новые правила техосмотра для автобусов. И контроль этой процедуры возвращается Госавтоинспекции. Я с удовлетворением отметил для себя, что когда начался цикл наших передач, а это было чуть больше двух лет назад, одной из первых тем, которую мы в Натальей Агре обсуждали в этой студии, как раз, была безопасность автобусных перевозок. И тогда звучали открыто призывы вернуть контроль за техосмотром автобусов Госавтоинспекции. И вот свершилось. Это произойдет с 1 марта 2021 года. Как будет выглядеть техосмотр автобусов?

С. Чипурин:

- Самое главное отличие от действующей системы – это решение о допуске автобуса к участию дорожного движения. И заключение по результатам технического осмотра технически исправен автобус или нет, будет принимать сотрудник Госавтоинспекции. Постановление правительства №741, которое реализует те поручения президента, которые были даны в Ярославле и те, которые были даны в Ульяновске, они реализованы в этом акте правительства, который позволит нам выполнять данные функции. И участвовать, не только осуществлять контроль, а участвовать непосредственно в процессе технического осмотра автобуса. И принимать окончательное решение.

А. Челышев:

- Какие проблемы Госавтоинспекция намерена решить, вернув себе вот это право? Надо следить не только за техосмотром автобусов, но и контроль за самими операторами техосмотра, потому что, что греха таить, мы знаем, что зачастую диагностические карты просто покупаются.

С. Чипурин:

- Техосмотр без принятия решения сотрудника пройти будет невозможно. И вопрос легитимности диагностической карты, фактического проведения техосмотра, предоставления автобуса и той проверки, которая необходима в соответствие с действующими правилами техосмотра, думаю, будет решен. А что касается контроля в целом за операторами техосмотра, этот контроль возложен так же на МВД России, в частности, Госавтоинспекцию. Положение о государственном контроле так же утверждено постановлением правительства – 777, которое как бы позволит нам реализовать те механизмы контроля, которые предусмотрены сейчас законодательством. Для того, чтобы исключить факты подложных техосмотров, которые позволят эксплуатировать технически неисправные транспортные средства.

А. Челышев:

- Вы сказали, что ситуация от региона к региону меняется относительно качества и возраста автобусов. Автобусы, которым много лет, они технологически даже устарели, не только физически. Региональные власти понимают, что это проблема? Пытаются как-то помочь ее решить? Или они в одиночку там, ваши коллеги, следят постоянно на дорогах, вообще за ситуацией с автобусами? По сути, делают это без серьезной помощи.

С. Чипурин:

- Об этом сказать, что помощи со стороны органов исполнительной власти субъектов для того, чтобы достичь уровня безопасности при перевозке пассажиров, конечно. работы не проводится. Тем более, сотрудники Госавтоинспекции во всех субъектах участвуют в региональных комиссиях по отбору перевозчиков на регулярные маршруты в рамках реализации 220 федерального закона. Поэтому вопрос взаимодействия меж Госавтоинспекцией, органами исполнительной власти субъектов присутствует. Вопрос не только ложится на плечи ГАИ, Ространснадзора, но и этому уделяется внимание со стороны Минтранса, который решает вопросы в рамках национального проекта, вопроса обновления автобусного парка, в том числе. Минпромторг принимает решение по обновлению автобусного парка. Все эти меры… Мы не одни.

А. Челышев:

- Мы сейчас будем говорить о нелегальных пассажирских перевозках. Это одна из главных проблем всей этой сферы. Я несколько видоизменю вопрос, который задаю слушателям. У вас был, есть, может, до сих пор имеется опыт использования частных перевозчиков нелегальных? Автобусных. Каково вам это? Спокойно? Безопасно? Или вы боитесь постоянно?

Я был вынужден один раз воспользоваться услугами нелегального автобусного перевозчика, это было зимой. Мы ломались раза три или четыре по дороге из Москвы в Саратов. И часа четыре мы провели на морозе, потому что приходилось постоянно выходить из автобуса, он дымился и так далее.

Каковы масштабы нелегального рынка пассажирских перевозок сегодня?

С. Чипурин:

- ГАИ, это не относится к нашей компетенции немножко, но я могу сказать, конечно, после введения лицензирования и принятия соответствующих нормативов, количество нелицензиатов, которые нарушают требования лицензирования, конечно. сократилось. Но в то же время все равно продолжают иметь факты, выявляются факты осуществления перевозок без лицензии. Физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями под видом, что они везут своих друзей или работников, с которыми вместе работают. Такие факты есть и они пресекаются. Мероприятия проводятся на регулярной основе. В процентном соотношении сложно сказать, потому что понятие «нелегальный перевозчик» рассматривается в настоящее время в двух плоскостях. Первый вопрос – это нелегальная перевозка вообще, когда человек является физлицом, имеет автобус, людей подбирает от бордюра и везет их в направлении какого-то города и так далее. Есть и второй аспект, это когда перевозчик имеет лицензию, у него все требования выполнены, но он нарушает требования 220-го федерального закона об организации регулярных перевозок, не имеет карты маршруты, ездит, как бы дублирует перевозки официальных перевозчиков. Здесь субъективный подход, чтобы оценить рынок этих нелегальных перевозок. Конечно, их искоренить на 100% не удается в настоящее время, но работа в этом направлении ведется нами, транспортным надзором, органами исполнительной власти субъектов, это все направлено на то, чтобы легализовать этот рынок, вывести всех из тени.

А. Челышев:

- В чем заключается работа ГАИ? Проверки на дорогах? Рейды по местам отстоя этого транспорта?

С. Чипурин:

- Конечно, вопрос систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований, вопрос изучения оперативной обстановки на обслуживаемой территории, мониторинг интернет-ресурсов. Конечно, это позволяет сотрудникам выявить те направления, на которые необходимо обратить внимание. Конечно, есть места притяжения этих перевозчиков, это вокзалы, аэропорты в различных городах, все зависит от того, в каких направлениях люди выезжают. И где это пользуется спросом.

При этих условиях сотрудники уделяют больше внимания точечным проведениям мероприятий. Понятно, что при надзоре за дорожным движением такие мероприятия – это ежедневная деятельность сотрудников. И они проводят эту работу наряду с иными требованиями, которые проверяются при надзоре за дорожным движением.

А. Челышев:

- Если посмотреть на ситуацию со стороны потребителя услуг, в чем опасность использования услуг нелегальных перевозчиков?

С. Чипурин:

- Самая главная опасность, что фактически физическое лицо или нелегальный перевозчик, который не выполняет те требования законодательства, которые установлены, предрейсовый контроль и техсостояние, медицинские осмотры перед рейсом, техническое обслуживание, регламентные проверки технического состояния автобусов, все это может привести к негативным последствиям. И гражданин, который пользуется услугами такого перевозчика, несмотря на все заверения отдельных граждан о том, что нам это удобно, мы позвонили, пришли, сели и поехали, конечно, они ставят свою жизнь под большую угрозу. И пользоваться услугами данных перевозчиков, конечно, не нужно.

А. Челышев:

- Нам слушатель пишет: привет из Белгорода, несколько раз ездил на отдых на Египет, Турцию, пользовался их транспортом. И на всех автобусах, маршрутках, средних, как «Газель», больших, как МАЗ, все эти автобусы внутри выглядят, будто авиалайнеры. Едут беззвучно, никаких посторонних запахов.

Хвалит наш слушатель турецких и египетских перевозчиков, но только вот почему-то регулярно, к сожалению, происходят крупные ДТП с участием пассажирских автобусов и в Египте, и в Турции. Там человеческий фактор да, не соблюдается режим труда и отдыха.

Если автобус выглядит, как авиалайнер снаружи и внутри, это не значит, что его ведет профессиональный пилот.

Как гражданам правильно выбирать перевозчика, учитывая все то, что вы сказали до этого? Как обычный пассажир может понять, что перед ним нелегал?

С. Чипурин:

- Междугородние и межрегиональные перевозки, они, конечно, осуществляются официально с автомобильных вокзалов. Есть договора между перевозчиками вокзалов, оказываются услуги, в том числе, и комфортабельное размещение пассажиров до ожидания, пока автобус отъедет. Конечно, это первый фактор, откуда вы отправляетесь в путешествие. Если вы заказываете через интернет услугу, подходите на каком-то перекрестке, садитесь в автобус, который не имеет опознавательных знаков с точки зрения маршрута движения, внешний вид автобуса, который имеет, допустим, коррозийные повреждения сквозные кузова, что категорически техническим регламентом запрещается. Конечно, таким перевозчиком пользоваться не стоит абсолютно. Понятно, что билеты сейчас покупают в электронном виде. Много различных услуг, которые оказывают Но самое главное – это автовокзал, это самый главный фактор. Смотреть на внешний вид транспорта, срез. Смотреть на отзывы по перевозчику в интернет-сетях, в соцсетях. Использовать, конечно, те, которые, скажем, из подворотни везут людей, конечно, не нужно.

А. Челышев:

- К сожалению, много случаев в России, когда именно из подворотни людей возят. Это в основном происходит в небольших городах, в глубинке. Обращаюсь к слушателям, часто ли вам приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков? Поделитесь опытом.

Тогда давайте поговорим об одном наборе полномочий ГАИ. А есть ли у полномочия по проверке деятельности там физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если, например, есть оснований полагать, что эти предприятия нелегально перевозят людей автобусами?

С. Чипурин:

- В соответствии с положениями 196-го федерального закона «О безопасности дорожного движения» плановые проверки субъектов транспортной деятельности, они сейчас у нас не проводятся. Так как все нацелено на то, что если перевозчик не нарушает требования и правила дорожного движения, не нарушает иных требований законодательства, то в отношении его каких-то проверочных мероприятий проводить смысла нет. А в отношении организаций, которые осуществляют перевозки, предоставляют услуги, нарушая требования законодательства, конечно, мы можем проводить, как и инициировать проведение внеплановых проверок, так и самый главный аспект – контроль при надзоре за дорожным движением, вопрос проверки, выполнения этих требований. И при наличии оснований законных вплоть до исключения этого автобуса из участия в дорожном движении с постановкой на специальную стоянку.

А. Челышев:

- Получается, что если некий нелегал, не оформив себе никакого юридического статуса, просто владеет автобусом, водит автобус, потому что его нанял сосед, условно, он тихо и спокойно едет по дорогам, то выявить его может проверка на дороге, когда сотрудник полиции спросит, а где ваши документы?

С. Чипурин:

- Это самый главный аспект с учетом того, какие перевозки осуществляются. Это мониторинг ситуации интернет-пространства, каких-то объявлений, может, объявлений, которые широко распространяются на улицах городов. Конечно, надо смотреть, кто и какие услуги предоставляет. И магистрали выездные с населенных пунктов, межрегиональное сообщение, конечно, при надзоре этому уделяется особое внимание.

А. Челышев:

- Сергей Алексеевич, давайте подойдем к проблеме со светлой стороны силы, так скажем. Есть ли какой-то реестр легальных перевозчиков, работа которых контролируется органами власти, которые выполняют все требования и пользоваться услугами которых безопаснее, чем ездить с нелегалами?

С. Чипурин:

- Есть такой реестр выданных лицензий и сведений об автобусах, которые используются лицензиатами. Данный реестр ведет Ространснадзор, сведения об этом реестре есть в открытом доступе, то бишь, на региональном сегменте Ространснадзора, человек может зайти без всяких дополнительных условий, забить название перевозчика или зайти в список этих автобусов, написать номер автобуса и посмотреть, есть ли он в реестре. Если он там есть, это уже говорит о том, что он работает с лицензией, выполняя те требования, которые установлены. По крайней мере, это свидетельствует о том, что он перевозчик, который соответствует требованиям законодательства.

А. Челышев:

- А куда можно обращаться с жалобой на некачественную перевозку? Вне зависимости от того, легальный перевозчик или нет?

С. Чипурин:

- Можно обратиться в органы исполнительной власти субъекта, которые заключали договора и контракты на оказание услуг по транспортному обеспечению субъектов, потому что они тоже оценивают качество этих услуг. Если вопрос каких-то нарушений с точки зрения безопасности, понятно, что это подразделения госавтоинспекции, это подразделения Ространснадзора, которые смогут своевременно отреагировать на те факты нарушений, которые были совершены перевозчиком или водителем перевозчика в процессе перемещения по дорогам страны.

А. Челышев:

- Какие меры безопасности нужно принять в поездке самим пассажирам, вне зависимости от того, какой перевозчик – легальный или нет?

С. Чипурин:

- Если автобус оборудован ремнями безопасности, в обязательном порядке ремнем безопасности быть пристегнут. Второй аспект – в процессе движения автобуса как можно меньше перемещаться по салону, потому что вопрос резкого торможения, маневрирования в каких-то экстренных ситуациях, конечно, может привести к каким-то дополнительным травмам. И это как бы те аспекты, которые пассажир может сам сделать. Но это касается не всех перевозок, потому что у нас не все автобусы оборудованы ремнями безопасности, городские и пригородные маршруты до 50 километров, вы сами на них в городах ездите, автобусы ремнями не оборудованы, но в то же время надо держаться за поручни, надо внимательно относиться к обстановке вокруг автобуса, потому что невнимательность пассажиров приводит к тому, что они падают и получают травмы в процессе движения даже без каких-либо фактов столкновения или нарушения водителя. Просто при торможении автобуса с обыкновенной скоростью, который ехал, либо перед светофором, либо перед нерегулируемым каким-то перекрестком, а пассажир в это время отвлечен на гаджеты, на газеты, на журналы и т.д, и возникает у него потом проблема со здоровьем и тут тоже надо быть внимательным даже в таких автобусах, которые едут по городу с небольшой скоростью…

А. Челышев:

- Я знаю, что сейчас госавтоинспекция запустила федеральную программу по борьбе с отвлечением водителя за рулем, но на самом деле проблема отвлечения касается и пешеходов, и пассажиров, в том числе, автобусов. Хорошо, тогда давайте перейдем к следующему вопросу. Давайте проговорим, какими техническими средствами обеспечения безопасности должен быть оснащен каждый автобус? Вряд ли пассажира пустят в кабину водителя, чтобы он там посмотрел, все ли в порядке… да и, возможно, знаний пассажира может не хватить на то, чтобы это понять самому. Как должно быть по правилам, по закону?

С. Чипурин:

- Опять же, все зависит от вида перевозки. Сейчас городские маршруты автобусов тахографами не оснащены. Сроки обязательного оснащения автобусов городского маршрута тахографами пока переносятся. То, что касается автобусов на междугороднем сообщении, межрегиональном, международном, понятно, что, во-первых, когда пассажир заходит в салон автобуса, кабина водителя не закрыта, а открыта. И тот же самый тахограф, который установлен на видном месте, всегда можно посмотреть, что он там есть. Если он выключен, если он не работает или показывает какую-то ошибку, это свидетельствует о том, что тахограф неисправен, есть прямое нарушение законодательства и вопрос контроля режима труда и отдыха водитель на свое усмотрение определяет – хорошо он себя чувствует или нехорошо. Поэтому, конечно, надо на это внимание обращать. И, если есть возможность, даже, наверное, должна быть не только возможность, но и желание, таким перевозчикам таким автобусом не пользоваться и тут же сообщить в соответствующий орган о том, что водитель не выполняет требований законодательства по контролю за соблюдением режима труда и отдыха. Это технические средства, те, которые сейчас по законодательству как бы действуют и те, которые видны для простого пассажира. Потому что вопрос оснащения автобусов системами ГЛОНАСС не каждый пассажир определит. Поэтому пока больший упор на тахографы, вопрос ремней безопасности на международных перевозках, исправность этих ремней – все, что пассажир может увидеть. Как закреплены сидения, не отваливаются ли спинки сидений, не отваливаются ли полки, на которых вещи лежат багажные, не висят ли провода от электрики, потому что есть и такие у нас, к сожалению, случаи, когда нерадивые перевозчики везут в автобусах, где провода висят и, конечно, это очень большая проблема с точки зрения обеспечения безопасности. Конечно, услугами таких перевозчиков не надо пользоваться ни в коем случае.

А. Челышев:

- Давайте тогда смоделируем ситуацию. Допустим, ремня безопасности нет, либо сломано крепление. Кресло болтается, полка висит и провода еще торчат. Что делать в таком случае? Жаловаться водителю? Но водитель скажет, что я сейчас это не починю? А у человека билет и ехать надо.

С. Чипурин:

- Во-первых, в салоне автобуса должны быть данные о перевозчике, можно, конечно, перевозчику позвонить. Ну, не надо рисковать своим здоровьем, наверное, надо из этого автобуса выйти и на нем не ехать. Я бы так сделал. Если этот автобус уезжает с автовокзала, значит, надо обратиться к администрации автовокзала и сказать, что вы предоставляете услугу, но автобус приехал технически неисправен, и они обязаны принять меры, вплоть, наверное, даже для замены такого подвижного состава и снятия его с маршрута, потому что они отвечают за безопасность. Только так можно это сделать…

А. Челышев:

- Что касается слипающихся глаз водителя – это понятно. А вообще есть ли еще какие-то способы, какие-то признаки, по которым пассажир может определить, что водитель манкирует своими обязанностями относительно соблюдения режима труда и отдыха?

С. Чипурин:

- Это, к сожалению, визуальные признаки. Вопрос – как он себя ведет, как он с вами разговаривает. Знаете, это больше психофизиологические особенности организма водителя. Надо понимать, в каком состоянии он находится. Понятно, сейчас разрабатываются технические средства в перспективе с точки зрения реализации – это контроль за состоянием водителя в автоматическом режиме, чтобы понимали, в каком состоянии он находится и вдруг не заснул ли за рулем или вдруг не потерял ли внимание. Здесь пассажир может сделать это только визуально. Никто ему на экране пульс и давление водителя показывать не будет. Но состояние водителя, конечно, существенно влияет на его готовность к поездке.

А. Челышев:

- Или, например, пассажир едет и видит, что водитель ведет автобус час, другой, третий, пятый, шестой, восьмой… и все один и тот же водитель. Наверное, это тоже определенный признак нарушения этого режима?

С. Чипурин:

- Ну, это мы с вами, как несколько погруженные в эту тему, можем знать, что каждые четыре часа он должен отдыхать не менее получаса, тем более, если он один. А если процесс движения идет, конечно, надо подходить и надо говорить, что надо остановиться и отдохнуть. Понятно, что это должна быть логистика с перевозчиком сформирована. Если перевозка осуществляется в ночное время, то, конечно, места остановки должны быть нормально оборудованы, заправки освещенные, либо места стоянки оборудованы на дорогах. Конечно, на обочинах не надо резко останавливаться, потому что это тоже создает определенную угрозу как для пассажиров автобуса, так и для других участников дорожного движения… Причем, об этом надо говорить громко в некоторых случаях. А, может быть, и всегда. Для того, чтобы все это услышали.

А. Челышев:

- «Следить за водителем – паранойя!» - пишет нам слушатель. Слушайте, никто не призывает следить, но в принципе, наверное, было бы неплохо хотя бы поглядывать на то, что делает водитель, который тебя везет. И, если вдруг он ведет себя как-то не совсем адекватно, насторожиться, а еще лучше - поднять тревогу. Такая паранойя может жизнь спасти, причем, не только вашу… Сергей Алексеевич, сколько было выявлено случаев отсутствия тахографов на пассажирских автобусах в 2019 году?

С. Чипурин:

- По статистике, у нас выявлено нарушений по ч. 1 ст. 1123 более 10 тысяч в 2019 году. Конечно, этот вопрос сокращается, количество неоснащенных тахографами, но такие факты, к сожалению, присутствуют. Были внесены изменения в законодательства, вступили в силу изменения в статью 1123, там появилась ответственность отдельно юридического лица, должностного. Поэтому сейчас, я думаю, ситуация будет, конечно, исправляться.

А. Челышев:

- Более 10 тысяч автобусов без тахографов было остановлено?

С. Чипурин:

- Я бы сказал, более 10 тысяч фактов. Потому что ведь тот, кто водит автобус, он может систематически нарушать требования законодательства, поэтому в отношении них, конечно, меры дополнительного воздействия могут приниматься с точки зрения там каких-то представлений, в организации вноситься, по фактам систематического нарушения, может быть, даже информировать прокуратуру о том, что нарушаются требования федерального законодательства. Конечно, здесь вопросы в отношении таких нарушителей не принимаются довольно-таки часто.

А. Челышев:

- А вообще каким штрафам подвергается и перевозчик, и водитель за подобные нарушения?

С. Чипурин:

- Ну, санкции опять же установлены статьей 1123, сейчас порядок сумм я вам не скажу, но там есть отдельно штраф для водителя, отдельно для должностного, отдельно для юридического. По-моему, для водителя там в размере полутора или двух тысяч рублей, а у юридического лица доходит до 30-50 тысяч.

А. Челышев:

- Перевозки школьными автобусами – по статистике, это наиболее безопасный вид пассажирских перевозок. Хотя, казалось бы, автобусы мало чем отличаются от прочих исправных автобусов, которые ездят по дорогам страны. Водители примерно те же… Тогда за счет чего удается достичь этого показателя, этого высочайшего уровня безопасности?

С. Чипурин:

- Школьные автобусы у нас являются специализированными транспортными средствами для перевозки детей от 6 до 16 лет в большинстве своем, для них есть отдельные требования, указанные в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесно-транспортных средств, которые касаются и расположения сидений, и наличия ремней, и устройства ограничения скорости, чтобы не более 60 км в час автобусы передвигались. Понятно, что маршрут каждый день один и тот же, а проверка со стороны состояния дороги по маршруту следования школьных автобусов, конечно, этому тоже определенное внимание уделяется. Ну и понятна ответственность со стороны образовательных организаций, со стороны органов власти субъектов, муниципальных образований, которые этому вопросу уделяют довольно значительное внимание. Конечно же, есть и факты по эксплуатации школьных автобусов тоже есть отдельные там факты нарушения требований законодательства, но в этом плане, конечно, контроль более жесткий за этим видом перевозки.

А. Челышев:

- Вы объясняете и настолько все просто, понятно и вполне выполнимо, поэтому я и спрошу – а можно ли действующие в отношении школьных автобусов принципы распространить и на пассажирские автоперевозки вообще?

С. Чипурин:

- Вопрос повышения уровня безопасности самих автобусов, то бишь, введение дополнительных устройств, в том числе там может быть устройство ограничения скорости, может быть, еще каких-то дополнительных вещей, конечно, тоже влияет на скоростной режим, но мы же должны понимать, что все перевозки – межрегиональные, международные, городские – они все направлены на извлечение прибыли. А школьные перевозки работают в интересах детей и перевозят их, не получая прибыль. Поэтому у них нет в этом заинтересованности. И самый негативный фактор, который может влиять тоже на состояние, чтобы с меньшими затратами на обеспечение безопасности, - получить больше денег. Поэтому требование, конечно, можно применить отдельное к автобусам, которые осуществляют международные, междугородние регулярные перевозки, но в то же время есть тот фактор, который нельзя исключить вообще. Это получение прибыли от оказания этих услуг. И это тоже немаловажное влияние оказывает немаловажный фактор для того, чтобы школьные перевозки они, конечно, более безопасны, потому что там нет цели получить прибыль.

А. Челышев:

- Получается, главная цель перевозчиков – это пассажиры, потому что они приносят деньги. Получается, необходимо усилить влияние на самих пассажиров, с тем, чтобы люди выбирали безопасность, а не более дешевые перевозки, которые могут обернуться трагедией? Хорошо. Тогда приведите еще раз основные правила обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Что следует помнить и перевозчикам, и пассажирам?

С. Чипурин:

- Что касается перевозчиков, весь спектр нормативно-правовых актов он, конечно, довольно-таки значительный, для того, чтобы они его знали и принимали. Понятно, что у нас есть 196 Федеральный закон, есть статья 20, в которой основные требования. Более детально, то, что касается обеспечения безопасности именно перевозок пассажиров, отражены сейчас в приказе Минтранса №7, поэтому те перевозчики, которые выполняют требования, они все знают и, конечно, они обязаны это выполнять. И при выполнение всех этих требований можно этого достичь. То, что касается пассажиров, для того, чтобы они как бы понимали, как обеспечить свою безопасность, понятно, что надо всегда выбирать перевозчика, чьими услугами вы хотите пользоваться. Понятно, что пользоваться услугами официальных автовокзалов, пользоваться перевозчиками, у которых есть лицензии, те автобусы, которые перевозят пассажиров, должны быть включены в списки лицензиатов, которые также гражданин может посмотреть и всегда можно их спросить. И, конечно, обращать внимание, на каких автобусах людей возят. И, конечно, максимально исключить вопрос как бы скажем так перемещение на транспортном средстве, которое по вашему мнению даже визуально создает для вас реальную угрозу, чтобы потом как бы не было каких-либо печальных последствий.

А. Челышев:

- Как можно усилить давление на нелегалов, с тем, чтобы их выдавить с рынка вообще?

С. Чипурин:

- Понятно, что это контрольно-надзорными мерами. Но и создание тоже экономических условий, чтобы им было невыгодно этим заниматься.