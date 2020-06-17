2020-06-17T12:30:07+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Пробки как свидетельство бесстрашия. Столица снова «тормозит», убегая от коронавируса

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают обстановку на дорогах вместе с Андреем и Олегом Осиповыми, редакторами портала Osipov.EXPERT

Пробки как свидетельство бесстрашия. Столица снова «тормозит», убегая от коронавируса

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Главные темы:

- Пробки как свидетельство бесстрашия. Столица снова "тормозит", убегая от коронавируса.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- ЗиМ 12: младший брат «членовоза»

Гость: Александр Пикуленко, автожурналист

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