17 Июнь 2020 2020-06-17T12:30:07+03:00

Пробки как свидетельство бесстрашия. Столица снова «тормозит», убегая от коронавируса 00:00 00:00

Главные темы:

- Пробки как свидетельство бесстрашия. Столица снова "тормозит", убегая от коронавируса.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- ЗиМ 12: младший брат «членовоза»

Гость: Александр Пикуленко, автожурналист

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