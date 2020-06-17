Наталья Поклонская: Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпитали
Арина Шарапова поговорила с депутатом Госдумы Натальей Поклонской про отдых в Крыму, истерию вокруг коронавируса, ситуацию с захватом женского монастыря в Екатеринбурге и уголовные дела против Порошенко
Наталья Поклонская: Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпитали
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