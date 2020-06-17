2020-06-17T17:41:51+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Наталья Поклонская: Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпитали

Наталья Поклонская в гостях у Радио «Комсомольская правда»Наталья Поклонская в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арина Шарапова поговорила с депутатом Госдумы Натальей Поклонской про отдых в Крыму, истерию вокруг коронавируса, ситуацию с захватом женского монастыря в Екатеринбурге и уголовные дела против Порошенко

Наталья Поклонская: Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпитали

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