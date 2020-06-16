16 Июнь 2020 2020-06-16T20:44:02+03:00

Введение в рацион школьного питания молока хотя бы 2 раза в неделю поможет укрепить здоровье детей 00:00 00:00

М. Антонов:

- Вот сейчас на прямой связи со студией президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова. Ольга, здравствуйте.

О. Панова:

- Да, здравствуйте.

М. Антонов:

- Присоединяйтесь к нам в эфир. Потому что мы сейчас будем обсуждать в том числе один из обсуждаемых вопросов – закон о горячем питании. Вы являетесь как раз руководителем программы «Школьное молоко». Программа не только частично решает вопрос питания и укрепления здоровья детей, но и это такая социальная поддержка школьников. А реализуется лишь в отдельных регионах. Возможно ли сейчас, во-первых, сделать более массовое распространение? Ну и решить, в общем, вот эти вопросы, в частности, с горячим питанием? Можно ли, чтобы программа ваша «Школьное молоко» действовала в каждом регионе?

О. Панова:

- Смотрите, вы абсолютно правы, что это определенная мера социальной поддержки школьников, в первую очередь. И за 15 лет существования программа показала вот эту свою эффективность поддержки. Тем более, мы сейчас чувствуем это очень сильно по родителям, когда с детьми… они вынуждены были учиться дома. И некоторые регионы не сразу стали выдавать молоко. Все заволновались.

Сейчас в 20 регионах всего лишь реализуется. И очень хорошо, что вы упомянули закон о горячем питании. Потому что в настоящее время Роспотребнадзор совместно с ФИЦ питания и биотехнологий разработали рекомендации по организации питания в школах. И там как раз присутствует молоко – 200 миллилитров, которые вот дети как раз по программе «Школьное молоко» получают. И, опираясь на эти рекомендации, ничего не мешает и другим регионам внедрить программу, хотя бы два раза в неделю давать школьникам молоко. Если мы посмотрим, то, в принципе, это сразу решает очень много задач.

Во-первых, школьники будут укреплять свое здоровье, получая молоко. И реализуется также мера социальной поддержки. А во-вторых, это будет поддержка местным производителям, потому что в школы в основном местные производители поставляют молоко. И глобально, скажем, это и поддержка определенная задач государства. Потому что здоровые дети – это наша здоровая нация. Это наше с вами будущее. Поэтому программа «Школьное молоко», как, знаете, может быть, это громко будет звучать, но помогает решать и эти задачи.

А. Челышев:

- Вы сейчас частично ответили на вопрос, который я хотел задать следующим. Участие регионов в программе «Школьное молоко» могло бы просто создать очередной дополнительный спрос для местных фермеров. И вопрос – по какой причине регионы, которые не участвуют в программе, отказываются от участия? Чем они мотивируют это? Им не нужно развивать молочную отрасль у себя на территории? Или, может быть, там просто молоко не пьют? Это шутка, само собой.

О. Панова:

- Я понимаю. Потому что молоко, слава богу, пьют везде. Тут вопрос, знаете, даже больше лежит в части приоритетов региона. Потому что те регионы, где реализовывается программа, для них, для администрации регионов, особое внимание и до закона о горячем питании они уделяли вопросам питания детей. Не скажу, что другие регионы говорят, что нет, нам не нужна программа. Да, нам нужна программа. Но у них было и много проблем по части питания детей. Ну, в целом, скажем, в школах. И тем более для них отдельно просто внедрить молоко тоже было определенной проблемой. Найти на это финансирование.

М. Антонов:

- Ольга, мы будем надеяться, что вы преодолеете все эти преграды. Спасибо, что были у нас в эфире. Президент союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова.