Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе? В России возбудили уже 200 дел по этой статье
Правовой аналитик международной ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов рассказывает Владимиру Ворсобину, как дела о фейках заводятся на врачей, жалующихся на отсутствие доплат или на пациентов, снимающих жуткие условия в больницах
Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе? В России возбудили уже 200 дел по этой статье
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