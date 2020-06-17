2020-06-17T19:05:13+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе? В России возбудили уже 200 дел по этой статье

Правовой аналитик международной ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов рассказывает Владимиру Ворсобину, как дела о фейках заводятся на врачей, жалующихся на отсутствие доплат или на пациентов, снимающих жуткие условия в больницах

Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе? В России возбудили уже 200 дел по этой статье

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