Это всё дурно пахнет. Ученые выяснили, что коронавирусом можно заразиться во время смыва воды в туалете
Сергей Мардан и Светлана Андреевская обсуждают новую вспышку ковида в Китае, захват женского монастыря в Екатеринбурге, статью Виктории Нуланд про Россию и предложение узаконить удаленку
Это всё дурно пахнет. Ученые выяснили, что коронавирусом можно заразиться во время смыва воды в туалете
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