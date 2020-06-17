2020-06-18T00:11:08+03:00
Вечерний Мардан
Сергей МАРДАНСветлана АНДРЕЕВСКАЯ

Это всё дурно пахнет. Ученые выяснили, что коронавирусом можно заразиться во время смыва воды в туалете

Сергей Мардан и Светлана Андреевская обсуждают новую вспышку ковида в Китае, захват женского монастыря в Екатеринбурге, статью Виктории Нуланд про Россию и предложение узаконить удаленку

Это всё дурно пахнет. Ученые выяснили, что коронавирусом можно заразиться во время смыва воды в туалете

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