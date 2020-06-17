Медведев написал статью про шоки для российской экономики. Переводим, что и кому он с её помощью хотел сказать
Сергей Мардан и Светлана Андреевская обсуждают статью Медведева, противостояние Навального и ветерана, конфликт между Китаем и Индией и претензии Финляндии на Карелию
Медведев написал статью про шоки для российской экономики. Переводим, что и кому он с её помощью хотел сказать
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