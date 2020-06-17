17 Июнь 2020 2020-06-18T00:47:22+03:00

Медведев написал статью про шоки для российской экономики. Переводим, что и кому он с её помощью хотел сказать 00:00 00:00

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